La Sir torna in campo per il primo posto nel girone

Dopo il terremoto di metà settimana, con la società che ha comunicato la separazione dal proprio allenatore (per il nome del successore ci sarà da attendere ma tutte le strade convergono in un'unica direzione), la Sir Susa Perugia targata ancora per poco Andrea Anastasi torna in campo. Alle 18 a Padova si gioca l'ultima partita del girone dei playoff Challange. I Block Devils sono già qualificati per la semifinale, ma la sfida della Kioene Arena non non è affatto ininfluente. C'è infatti da stabilire che chiuderà al primo posto (in lizza Perugia e Monza), posizione che vale il fattore campo anche nell'eventuale finale, la gara decisiva per la conquista di un posto in Europa.

Ai bianconeri, come specificato alla vigilia dal centrale Sebastian Solè, basterà vincere un solo set (dunque anche una sconfitta per 3-1) per centrare l'obiettivo, quello di non muoversi più dal Pala Barton. Il centrale argentino dovrebbe partire titolare insieme al brasiliano Flavio. Per il resto, Anastasi sembra orientato a tenere fuori capitan Leòn preferendogli Plotnitski, con il lussemburghese Richlicky favorito su Herrera. Semeniuk, Giannelli e Colaci libero a completare lo starting seven.

Nel servizio di Luca Pisinicca l'intervista a Sebastian Solè, centrale della Sir Susa Perugia. Montaggio di Paolo Canestri