Parliamo di... sport

Le vicende giudiziarie che rischiano di rimodellare la classifica finale e dunque lo slittamento dei playoff di Serie C, l'argomento clou di questa puntata. In studio il direttore sportivo del Gubbio Davide Mignemi e il difensore Alex Redolfi, che ha analizzato la stagione rossoblù, ma anche mister Giovanni Pagliari, collegato da Recanati. L'avversario del Gubbio nel primo turno (non più il 30 aprile ma data ancora da stabilire), potrebbe essere infatti proprio la Recanatese qualora il Siena venisse confermata la penalizzazione di 2 punti al Siena, mentre in caso contrario sarà il Rimini.

Nella seconda parte spazio alla kick boxing, con l'Umbria che vanta un pluricampione mondiale, lo spoletino Mirco Gori.