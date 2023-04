La Sir torna al Pala Barton

L'ultima volta al Pala Barton è stato quel maledetto 10 aprile, gara 5 dei quarti di finale playoff, che ha dissolto i sogni scudetto della Sir Susa Perugia. Da allora sono trascorsi 12 giorni e questa sera, con inizio alle 19.30, i block devils torneranno di fronte al proprio pubblico per la seconda sfida del girone dei cosiddetti playoff challenge. A riportare un piccolo sorriso sui volti dei block devils ci ha pensato l'esordio vincente di mercoledì sul campo di Monza, ma l'avversario di turno, Verona, sembra poter rappresentare un ostacolo ben più impegnativo da superare. La squadra di coach Stoichev ha iniziato questa post season con il piede giusto, battendo 3-0 Padova, e con 3 punti occupa la vetta del girone in coabitazione proprio con Perugia. Uno scontro certamente decisivo visto che l'obiettivo di entrambe è quello di arrivare primi per poi disputare la semifinale e l'eventuale finale in casa. Nel valutare le scelte sulla formazione coach Anastasi dovrà tenere conto anche del prossimo impegno, particolarmente ravvicinato. Martedì sera, infatti, i bianconeri saranno di nuovo al Pala Barton, questa volta per affrontare Modena, altro avversario deluso dal campionato, ma pur sempre infarcito di campioni. Probabile dunque che qualche nome importante sia destinato a riposare. Gli indiziati numeri uno sono il capitano Wilfredo Leon e il centrale brasiliano Flavio, ma non si esclude un utilizzo part time anche di Giannelli e Colaci.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Paolo Canestri