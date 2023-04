Gubbio, occasione sprecata

Il Gubbio sciupa una grande opportunità per riappropriarsi in extremis del quarto posto. I rossoblù non sfruttano infatti la concomitante sconfitta della Carrarese, pareggiando 1-1 sul campo del Pontedera. Prima parte del match tutta di marca rossoblù. Al minuto 25 il gol: Arena toccato da Sciva, va giu in area. Calcio di rigore che lo stesso fantasista trasforma alla perfezione. Vantaggio preziosissimo che si dissolve in appena 10 minuti: angolo di Sciba, su tutti stacca Guidi, strepitosa la risposta di Greco ma è sempre il centrale del Pontedera a bruciare la difesa eugubina ribadendo nel sacco. La squadra di Braglia chiude quinta e dunque giocherà già domenica prossima al Barbetti con il Rimini l'esordio nei playoff promozione.

Servizio di Luca Pisinicca