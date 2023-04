Duathlon nell'autodromo, grande successo a Magione

Avete mai visto un evento di duathlon svolto totalmente all'interno di un autodromo? E' accaduto al circuito Borzacchini di Magione, dove è andato in scena l'appuntamento più importante di tutta la stagione a livello nazionale, ovvero il campionato italiano duathlon 2023. Una location inedita, proposta alla federazione dalla società organizzatrice, il Duathlon Trasimeno del presidente Federico Santucci, che si è rivelato un successo straordinario. Quasi 1.500 atleti in gara, tra le varie categorie, per un totale di circa 3.000 presenze, compresi tecnici e accompagnatori, numeri di cui ha beneficiato l'intero territorio nel ponte della Liberazione.

Mille metri di corsa, poi tutti in bici, sempre tra i tornanti e sul rettilineo dell'autodromo dell'Umbria per un totale 5 km, prima di lasciare le due ruote, cambiare le scarpe e tornare a correre, per altri mille metri. Questo per quanto riguarda la principale categoria, valida anche come qualificazione ai prossimi campionati del mondo. Uno spettacolo agonistico di altissimo livello, unico cruccio l'assenza di rappresentanti umbri dai gradini più alti del podio.

Nel servizio di Luca Pisinicca, intervista al presidente nazionale Fitri, Riccardo Giubilei. Montaggio di Simone Pelliccia.