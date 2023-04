Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro

Nonostante tutti gli sforzi e tanta retorica, i lavoratori umbri sono esposti quotidianamente a tanti, troppi rischi. Lo dicono i dati dell'Inail. Nel 2022, gli infortuni sul lavoro hanno raggiunto i 10.629, dato in crescita anche rispetto al pre covid. Neppure le morti bianche accennano a calare: lo scorso anno sono state 21 come nel 2018, poco meno di 2 vite perse al mese. Ma il vero boom è quello delle malattie professionali, che sfiorano le tremila, +35% sul 2018. Questo nonostante il fatto che in Italia contrarre il covid al lavoro, a differenza di altri Paesi, venga considerato infortunio e non malattia professionale. L'inizio del 2023 non va molto meglio. Nel bimestre gennaio-febbraio sono in lieve calo gli infortuni, ma già 3 i morti, due in provincia di Perugia e uno a Terni. Continuano a crescere le malattie professionali: +13,5%. I settori più esposti a infortunio sono la manifattura, le costruzioni, la sanità per via del covid ma non solo. L'85% degli infortunati sono italiani e due su tre sono uomini. La fascia di età più esposta è quella tra i 50 e i 55 anni. Il 15% circa degli infortuni, infine, avviene nel tragitto tra casa e lavoro.

di Ivano Porfiri, montaggio di Paolo Canestri