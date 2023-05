International Jazz Day

Umbria Jazz e il conservatorio Morlacchi di Perugia celebrano la Giornata Mondiale del Jazz, con Sullivan Fortner, pianista statunitense. In omaggio alla vocazione di un genere, sintesi di più linguaggi, l'artista ha incontrato gli studenti del conservatorio, prima del concerto. Istituito nel 2011 su proposta di Herbie Hancock, il Jazz Day cade in un anno storico per la Regione, che ha tutti i motivi per celebrare: a luglio si svolgerà l'edizione del Cinquantennale di Umbria Jazz; a dicembre, a Orvieto, quella dei trenta anni della versione invernale.

Servizio di Andrea Rossini, con le interviste agli studenti del Conservatorio Morlacchi e ad Andrea Spinelli, giornalista e critico musicale.