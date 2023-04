Storie di integrazione

Arrivare in Italia non con il barcone, ma in aereo, legalmente, grazie ai corridoi umanitari. E' la storia di Abdallah e Samaher, profughi siriani, a Perugia da 5 anni insieme ai loro figli, perfettamente integrati. Abdallah riparava macchine del caffè italiane in Siria e sta cercando anche qui lavoro come tecnico, per ora fa il rider. Sua moglie era infermiera all'ospedale italiano. Se la lingua è fondamentale per trovare lavoro, quasi altrettanto lo è la patente. Questa famiglia cristiana, scappata da Homs, in Italia ha proseguito la sua vita. Se il figlio maggiore ha fatto la comunione in Siria, il minore l'ha fatta qui a Perugia. Ora anche il fratello di Samaher, medico, con la sua famiglia, spera di trasferirsi a Perugia sempre grazie ai corridoi umanitari messi in piedi dalla Comunità di Sant'Egidio. Nel servizio le voci di Samaher Alzkaomi, infermiera, e di Luciano Morini, Comunità di Sant'Egidio.



di Gabriele Salari, montaggio di Luca Ciurnelli