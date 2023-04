Il valore generato dall'usato nel 2021 in Italia è stato di 24 miliardi di euro e rappresenta l'1,4% del Pil nazionale. Il 52% degli italiani ha comprato e venduto oggetti usati, il 15% per la prima volta. E non è più una seconda scelta: il 66% di chi ha fatto acquisti è partito nella ricerca proprio dall'usato.

Il servizio di Gabriele Salari, montaggio di Francesco Saito