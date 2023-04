Comunità energetiche, otto imprese umbre su dieci vogliono realizzarle

Otto imprese umbre su 10 sono pronte a mettersi insieme per costituire comunità energetiche rinnovabili. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Cna, con Confcommercio e Confcooperative su oltre 500 aziende operanti in vari settori e in tutto il territorio regionale. L'intento del 79% del campione nei prossimi anni è di collaborare con altre imprese, privati e istituzioni per produrre e gestire insieme energia verde, in uno scambio virtuoso tra più soggetti.

Passare dalle parole ai fatti però è difficile. Sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili c'è ancora confusione: se circa il 60% dichiara di conoscerle, il 17% non sa quali incentivi sono previsti. Nell'attesa della definizione della nuova legge, tuttavia, esistono già molti benefici. In più il Pnrr prevede di finanzare fino al 40% dell'investimento nelle comunità realizzate in comuni sotto i 5mila abitanti. Per approfondire le opportunità sul tema, Cna Confcommercio e Confcoopertive hanno organizzato un convegno ad Assisi.

Nel servizio di Elisa Marioni, montaggio di Valeria Giulianelli, l'intervista a Elisa Cinfrignini, responsabile Energia della Cna Umbria.