Un fondo contro usura e inflazione

L'ultima emergenza era quella legata alle bollette, ora a rendere complicata la vita delle famiglie meno abbienti è l'inflazione. Per questo La Regione, insieme alle fondazioni delle casse di risparmio e altri donatori, ha messo a disposizione della Onlus Umbria contro l'usura, un fondo di 125 mila euro. Destinatari, le famiglie con Isee sotto ai 20mila euro che potranno ricevere un contributo da restituire dopo sei mesi, in 48 rate. C'è anche il progetto a tutela di chi ha già contratto molti debiti: 120 mila euro in 3 anni che danno la possibilità di attingere a un prestito per avviare il procedimento giudiziario che porta all'omologa, cioè la regolarizzazione della propria posizione. Secondo il presidente della Fondazione umbra contro l'usura, Fausto Cardella, nella nostra regione manca un'usura gestita dalla criminalità organizzata, mentre esistono tutte le altre tipologie.

