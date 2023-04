SIR a caccia del quinto posto

Non sono ammesse distrazioni. Perché l'approdo in Europa e dunque la conquista del quinto posto finale è diventata per la Sir Susa Perugia una priorità assoluta. La classifica del girone dopo tre giornate vede in testa proprio i bianconeri di coach Anastasi in coabitazione con Monza, che ha però disputato fin qui una gara in più. Vincendo anche la terza sfida in programma, oggi alle 18 al Pala Barton contro la ValsaGroup Modena, i block devils metterebbero in vista dell'ultima giornata una seria ipoteca sul primo posto finale, che garantisce di giocare in casa la semifinale e a seguire l'eventuale finale.

Atteso il ritorno da titolari di Semeniuk e Colaci.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Battistelli, con l'intervista al coach Andrea Anastasi