Polizia, il questore di Terni: "Situazione sicurezza sotto controllo"

La situazione della sicurezza a Terni è sotto controllo, per il questore Bruno Failla. Lo ha detto in occasione della cerimonia per i 171 anni dalla fondazione della polizia di Stato. La giornata ternana per celebrare il compleanno della polizia è iniziata con la deposizione di una corona agli agenti caduti. Negli spazi del CAOS poi largo ai ragazzi delle scuole che hanno imparato a conoscere le specialità della polizia, dalla scientifica che ha ricostruito la scena del crimine alla stradale, fino all'attività di prevenzione del traffico di stupefacenti. A stregare i ragazzi Isco, cane antidroga in servizio alla squadra cinofili di Nettuno che ha dato subito prova delle sue capacità. Molte le onorificenze consegnate al personale della polizia, impegnato su vari fronti, dal controllo e la continua analisi del fenomeno migratorio a quello delle zone più critiche di Terni.

Nel servizio di Gabriele Salari, con montaggio di Luca Ciurnelli, interviste a Riccardo Perilli della squadra cinofila Nettuno e al questore Bruno Failla.