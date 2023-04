L'agenda di oggi

Alle 17.30 alla Biblioteca comunale Sandro Penna di Perugia per il ciclo di incontri La danza e la sua storia Danilo Cremonte dialogherà con il pubblico sul tema dell'emigrazione con "Human Library. Un teatro accogliente".

Per celebrare i primi due anni di attività dello spazio culturale e sociale perugino POPUP, alle 18.30 il compositore, comico e autore televisivo Rocco Tanica presenterà il suo libro "Non siamo mai stati sulla Terra".

Alle 17.00 doppio appuntamento con il passato alla Biblioteca di Città della Pieve con la presentazione di due volumi sulla vita contadina scritti da due autori locali, Franco Pilato e Giovanni Baccelli, presentati da Ivonne Fuschiotto.

Oggi e domani torna In Italy, Festival del cibo e del turismo dell'Università per Stranieri di Perugia. Novità di questa edizione un contest gastronomico: in palio 10 tour gastronomici di 2 giorni in Sardegna per due persone.

A Solomeo, Rossy de Palma, iconica attrice del cinema di Almodovar e del teatro spagnolo, accompagnata dall'artista Pi Piquer, in scena stasera e domani alle 21 con lo spettacolo Fiore di Poesiia, Una creazione pensata appositamente per il Teatro Cucinelli.