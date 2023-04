Gli appuntamenti per oggi in Umbria

Oggi, alle 22, al Teatro Secci di Teni il TIC Festival presenta "Rock star(t) Melancholia!" I Melancholia sono una band che propone musica alternativa con influenze rock, urban ed elettroniche. Evento è gratuito e ad accesso libero.

Sabato alle 21 al Teatro delle stuoie di Santa Maria degli angeli spettacolo musicale del Gruppo Alakara 2.0. Giovani artisti ugandesi si esibiscono in canti e danze tribali. Ingresso libero.

Open day sabato al Museo del flipper e del modernariato "Dino Merluzzi" di Marmore. Visite guidate solo su prenotazione tra le 11 e le 18.

Sabato alle 21 il Teatro Excelsior di Bettona sarà il palcoscenico di ALBERI, spettacolo di e con Lisa Primavera. La musica italiana d'autore sarà interpretata con la libertà espressiva del Jazz.

Sabato e domenica Fiera Verde a Marsciano. Caratterizzata dall'offerta di prodotti agricoli e agro-alimentari, piante e fiori di ogni genere, attrezzatura per l'agricoltura e per il giardinaggio, floro-vivaistica. Oltre 50 operatori, provenienti da tutta l'Umbria e da altre regioni d'Italia.

Fine settimana con doppio concerto per gli Amici della Musica di Foligno. All' Auditorium San Domenico venerdì sera Richard Galliano, indiscusso mito della fisarmonica jazz. Protagonisti domenica i jazzisti Ramberto Ciammarughi e Riccardo Catria.