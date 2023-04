I 60 anni della Città della domenica

Come nel ritratto di Dorian Gray più la guardi la città della Domenica e più sembra giovane, sono sessanta, gli anni ma più passa il tempo e più l’idea di Mario Spagnoli appare lanciata verso il futuro. Il 21 aprile del 1963 fu inaugurata ufficialmente ma era stata aperta qualche settimana prima per ospiti e stampa, e da un anno se ne parlava, da qualche anno erano iniziati i lavori. Il geniale imprenditore aveva fatto ricostruire i luoghi delle fiabe in un parco sul Monte Pulito in un equilibrio perfetto tra natura e divertimento. Al suo interno opere di tanti artisti, che hanno fatto il giro del mondo. Disneyland in Florida era l’unica cosa simile ma in Europa era assolutamente una primizia. Oggi grazie alla passione della nipote Maddalena, del marito Carlo Guidi e del pronipote Alessandro si si rinnova preservando alberi e animali. Unico è il gruppo degli asinelli ospitati nel Parco, qui grazie alla collaborazione con l’Università esiste uno dei centri di riproduzione che hanno evitato l’estinzione di alcune razze in particolare quelli bianchi dell’Asinara.

Nel servizio di Massimo Angeletti, l'intervista ad Alessandro Guidi e Maddalena Furbetta Guidi. Montaggio di Francesco Saito.