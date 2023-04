Caccia al tesoro botanica con il FAI

Un tipico bosco umbro, con querce, olmi, frassini e una grande biodiversità di fiori che iniziano a sbocciare in questo periodo. Ma anche un esempio di come un ambiente, lasciato alla sua naturalità dopo l'intervento dell'uomo, può riprendere vigore grazie anche a un lavoro di conservazione. Un lavoro che sta facendo il Fai in Umbria nel bosco di San Francesco, piccolo gioiello proprio attaccato alla basilica dove il fondo ambiente italiano propone una serie di attività. E così, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, è tornata per la sesta volta la caccia al tesoro botanica.

Nel servizio di Valentina Antonelli, le interviste a Laura Cucchia, referente Fai Bosco San Francesco, e alla naturalista Chiara Proietti