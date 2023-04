Il nuovo volto dell'artigianato

Le vecchie botteghe artigiane così come le abbiamo conosciute stanno scomparendo. Fabbri, sarte, falegnami sono sempre meno anche in Umbria, almeno così come siamo abituati ad immaginarli. Professioni dove la manualità è stato tutto per anni, ma che oggi devono fare i conti con la modernità. E allora succede che l'arte imparata in bottega rubando con gli occhi non basta più. Competenze difficili da trovare sul mercato del lavoro. Oggi il vero scoglio è trovare chi riesce ad associare alla manualità le competenze tecniche. L'intervista a Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Umbria.

di Erika Baglivo, montaggio di Carlo Bartolucci