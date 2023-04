Draghe abbandonate al Trasimeno

Un imbarcazione con il fondo giallo che serve a pulire il fondo degli immissari del Trasimeno, la darsena e le foce. Non entra in funzione da più di dieci anni. E' collocata in un deposito di Busitalia a Passignano sul Trasimeno. Un'altra imbarcazione, con il fondo rosso, è una taglierina, e serve a tagliare le alghe. Anch'essa a riposo da qualche anno, come molti altri macchinari. A segnalare la situazione è la Cgil, che parla di un incredibile spreco di risorse umane ed economiche. Completamente fermi ci sono anche ruspe e scavatori. Oltre a una grossa draga immersa nelle acque del lago. I macchinari in questione sono di proprietà pubblica, ma sono stati dati in gestione a Busitalia. Resta da capire perché, nonostante la manutenzione sui mezzi venga regolarmente effettuata, non siano effettivamente utilizzati. Intanto, in vista della stagione estiva, sembra in dirittura d'arrivo il processo autorizzativo portato avanti dall'Unione dei Comuni del Trasimeno, insieme alla Regione, per la nuova gara d'appalto per il dragaggio.

Nel servizio di Luciana Barbetti, montato da Francesco Saito, l'intervista a Ciro Zeno, Segretario generale Filt-Cgil dell'Umbria.