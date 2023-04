Tre chili e mezzo di droga nascosti nel bosco a Città di Castello

Era nascosta nella boscaglia di Uppiano, alle porte di Città di Castello, la droga sequestrata dai carabinieri tifernati. Una ingente quantità di cocaina: 3 chili e 400 grammi. Bene celati tra il fogliame. Le indagini a carico di un 24enne albanese, residente a Sansepolcro ma domiciliato a Città di Castello, sono partite con appostamenti e pedinamenti. A casa del giovane, incensurato, sono stati trovati altri 50 grammi di stupefacente, tutti suddivisi in dosi. E poi bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento. Il 24enne è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Capanne. Le indagini coordinate dalla procura di Perugia vanno avanti per stabilire quali siano i canali di approvvigionamento e di vendita dell'arrestato. Gli inquirenti ritengono che l'organizzazione di spaccio sicuramente valicasse i confini dell'Altotevere.

