Un modello di integrazione ospedale-territorio che vede i medici di medicina generale in sinergia con i medici del Pronto Soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi. Una vera e propria riorganizzazione con un triage molto più efficace e la riduzione dei tempi di attesa per i codici più leggeri, ad esempio piccola traumatologia o otorino. Parte il periodo di sperimentazione che con gli opportuni aggiustamenti porterà in breve all’assetto definitivo.



Nel servizio di Antonio Barillari le interviste a Simonetta Centurione, segretaria Fimmg Terni e Giorgio Parisi direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni.