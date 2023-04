Aido, cinquant'anni a favore della donazione

Una giornata nazionale per promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Solidarietà sociale, divulgazione dei corretti stili di vita per prevenire le patologie che richiedono il trapianto, e raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione post mortem attraverso eventi, convegni e incontri nelle scuole e nelle università. Tanti i volontari presenti stamattina in piazza a Terni. Il sistema informativo trapianti registra oltre 2 milioni di dichiarazioni di volontà. L’Associazione italiana donazione organi ha sviluppato un sistema digitale per raccogliere i consensi alla donazione tramite la propria identità digitale o direttamente dal sito web.

Nel servizio di Antonio Barillari, le voci di Angelo Facchin, presidente provinciale Aido Terni, e Rita De Ciantis, presidente comunale Aido Terni