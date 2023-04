Smontato il viadotto a Promano

La circolazione sulla E45 è ripresa prima del previsto. Le operazioni per la demolizione del cavalcavia di Promano si sono infatti concluse all'alba intorno alle 6. La chiusura era scattata ieri sera alle 21 in entrambe le direzioni tra le uscite di Umbertide, Promano e Montone, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria. Il viadotto era stato danneggiato da un mezzo pesante che era transitato con il braccio dell'escavatore fuori sagoma e nell'impatto si era rotta una trave. Nell'immediato l'Anas era intervenuta ponendo un doppio sostegno, ora dunque quello che i tecnici definiscono lo smontaggio, un'operazione spettacolare che è stata effettuata nel corso della notte con una maxi gru. La completa demolizione verrà poi completata in un secondo momento. Il nuovo ponte in acciaio intanto è già stato progettato e i lavori per la sostituzione dovrebbero cominciare entro l'estate.

Servizio di Federica Becchetti, montaggio di Sergio Gisti