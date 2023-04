Ospedale di Perugia, un ambulatorio ad hoc per le iniezioni intravitreali

Un ambulatorio chirurgico ad hoc per chi necessita di iniezioni intravitreali, per i pazienti affetti da maculopatie e malattie infiammatorie dell'occhio. E' stato attivato presso la Clinica Oculistica del Santa Maria della Misericordia di Perugia, che rende così disponibile una nuova procedura per questo specifico tipo di trattamento per il quale fino ad ora era necessario il ricorso alla sala operatoria.

Doppio il beneficio secondo l'Azienda ospedaliera: da un lato la creazione di un ambiente protetto e adeguato a questo tipo di procedura con la possibilità di trattare più pazienti in un tempo minore, dall'altro liberare i blocchi operatori e renderli così disponibili per gli interventi chirurgici più complessi, anche per favorire l'abbattimento delle liste d'attesa e il recupero delle prestazioni oculistiche.

Sono circa 5mila i trattamenti effettuati dalla clinica oculistica ogni anno. L'equipe del day surgery ambulatoriale è composta da due medici, quattro infermieri, un operatore socio assistenziale e un amministrativo.

Nel servizio di Federica Becchetti, intervista a Carlo Cagini, direttore della clinica oculistica dell'ospedale di Perugia. Montaggio di Simone Pelliccia.