Mancano i posti letto

Congelati nel silenzio, le crepe sui muri, le stanze sventrate, la natura che si riprende ciò che ha distrutto. Alcuni alberghi attendono la demolizione, altri interventi di ristrutturazione. Dopo sei anni e mezzo dalle scosse dell’ottobre 2016, a Norcia i posti letto sono ancora circa il 60% in meno del pre-sisma. Un paio di hotel dovrebbero riaprire la prossima estate, per il 2024 si attende la fine dei lavori negli agriturismi. Molte le richieste di finanziamento presentate in vista dei fondi del Pnrr, progetti che richiederanno anni. Nelle strutture aperte sono gli stranieri a scegliere di restare per più giorni.