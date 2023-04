Torna il campionato di serie B: oggi in campo Ternana e Perugia

Sul campo del Brescia (ultimo in classifica, a secco di vittorie da 4 mesi e mezzo) la Ternana proverà ad alimentare il sogno play off: con 7 partite da giocare (e 4 punti da recuperare) il traguardo non sembra impossibile da raggiungere. Lucarelli punta molto sulla condizione mentale dei suoi: "Ci serve assolutamente la giusta attenzione, altrimenti sono guai", sottolinea il tecnico rossoverde. Al Rigamonti di Brescia - inizio alle ore 15 - la Ternana non ha mai vinto. Un motivo in più per spingere al massimo. E passiamo al Perugia, impegnato - sempre alle 15 - al Curi contro il Modena di Falcinelli e Strizzolo. Emiliani che hanno 5 punti in più dei grifoni. È la terza gara casalinga consecutiva per Casasola e compagni, reduci dalla bruttissima sconfitta contro la Reggina. Per il Perugia - che non vince in casa da 3 turni - è una sfida cruciale per evitare i play out. Ancora assenti Dell'Orco e Olivieri. Probabile l'esordio dal primo minuto del portiere Furlan (dopo la serataccia di Gori). In avanti, Luperini alle spalle della coppia formata da Di Serio e Di Carmine.

di Antonello Brughini, montaggio Federico Fortunelli