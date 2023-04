Raccolta rifiuti Raee cala del 12,1%

L'acronimo è Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Grandi elettrodomestici, monitor, telefoni cellulari, lampadine, stampanti videocamere. Rifiuti che hanno bisogno di un particolare trattamento e che vanno conferiti e smaltiti correttamente. In Umbria, stando all'ultimo rapporto del centro di coordinamento Raee, nel 2022 ne sono stati raccolti, e differenziati, il 12,1% in meno rispetto al 2021, un dato di gran lunga peggiore rispetto a quello della media nazionale che si attesta a meno 6,2%. Un calo che riguarda entrambe le province: fa peggio Terni con il 17,2% in meno di rifiuti raccolti, Perugia meno 10,5%. Nella provincia di Perugia si è arrivati a raccogliere poco più di 6 chili di Raee pro capite, 5,08 in quella di Terni. A disperdersi più facilmente sono i rifiuti elettronici di piccole dimensioni. Conferire correttamente è essenziale per evitare la dispersione. I rifiuti elettrici ed elettronici possono essere portati e smaltiti nei luoghi di raggruppamento della distribuzione costituiti da uno o più rivenditori che ritirano il vecchio consegnato dai consumatori; in questi contenitori che troviamo all'esterno delle attività commerciali, ma soprattutto nei centri di raccolta comunali.

Nel servizio di Alessandro Buscemi, montato da Federico Fortunelli, le informazioni e i consigli di Leonardo Pezzuto, coordinatore servizi Gesenu