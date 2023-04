Assemblea legislativa, all’ordine del giorno le interrogazioni a risposta immediata

Diversi temi all'ordine del giorno in Consiglio regionale. Tra questi, un'interrogazione presentata dai leghisti Valerio Mancini e Manuela Puletti, riprendendo una petizione popolare, sull'Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche che verrà realizzato a Lidarno. Spazio poi alle sollecitazioni alla giunta della dem Simona Meloni circa le azioni necessarie per affrontare la siccità del Trasimeno. L'assessore Morroni ha assicurato che l'impegno della Regione per il lago proseguirà, così come la ricerca di finanziamenti ministeriali ed europei. Da segnalare infine il punto della presidente Tesei sullo stato di avanzamento del Pnrr in Umbria. Tesei ha evidenziato come la gran parte di questi fondi siano concentrati in circa 200 progetti strategici, 72 dei quali già avviati per un importo di 567 milioni.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, le interviste a Valerio Mancini, consigliere regionale Lega, Simona Meloni, consigliere regionale Pd, e Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria