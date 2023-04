E' sicuramente un tema sentitissimo, dato che incide in maniera diretta sulla qualità della vita dei cittadini. L'inflazione, che tutti subiamo, spesso però è un argomento ostico da comprendere. E, se non se ne inquadrano bene le cause, figuriamoci quanto può essere complicato trovare una soluzione.

Prova a sopperire a questa lacuna l'ultima iniziativa di Rai Umbria, in collaborazione con la Regione, intitolata appunto "Come contrastare l'inflazione". Un convegno, che fa parte della più ampia missione di ascolto e confronto coi territori e che, in questo caso, ha visto la partecipazione e il contributo analitico di alcuni tra i massimi esperti del settore.

Una questione, dunque, che ha a che fare anche con la psicologia delle masse. Resta il fatto che l'ondata inflattiva partita a fine 2021 discende da precisi fattori macroeconomici.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, con il montaggio di Giorgio Belli, le interviste al sondaggista Nicola Piepoli e ai docenti Marcello Signorelli (Università di Perugia) e Michele Andreaus (Università di Trento)