Tutti al lago, in gita o in vacanza

Una serie di lavori, coordinati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno e in completamento entro fine anno, è in atto per sistemare alcune importanti infrastrutture intorno al lago, come banchine, passerelle e il percorso ciclopedonale che ne collega l'intero perimetro. Resta la parte dolente: la siccità cronica. Il livello dell'acqua è già un metro più basso del normale e, in vista della bella stagione, le cose sono destinate prevedibilmente a peggiorare. Ciononostante, le prenotazioni sono già numerose.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Gabriele Liberati, l'intervista a Monica Migliorati, imprenditrice turistica