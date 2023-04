Consapevolezza e responsabilità: il monito ai giovani di don Luigi Ciotti

Al via a Foligno la 12esima edizione della Festa di scienza e filosofia, in programma fino a domenica e intitolata "Ulisse del XXI secolo". L'appuntamento inaugurale - all'auditorium San Domenico - è stato un incontro tra don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e direttore di Libera, e gli studenti delle scuole, per discutere di guerra e pace, mafie e legalità, e di quanto i giovani possano essere protagonisti nell'affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Tre le parole chiave: conoscenza, consapevolezza e responsabilità.

La Festa di scienza e filosofia, in generale, dedica ampio spazio alla situazione internazionale, incrociata a temi cruciali come il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e la libertà di pensiero, con diversi ospiti di livello.

Tra le novità di quest'anno la sinergia con Fabriano - città storicamente collegata a Foligno, tra le altre cose per via della produzione comune di carta -, che accoglie una sezione parallela della rassegna.

Il servizio di Alessandro Catanzaro. Montaggio di Carlo Bartolucci.