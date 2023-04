Per l'anniversario l'autodromo rievoca la Pasqua del Pilota

L'autodromo d Magione ha festeggiato i suoi 50 anni, con incontri e gare di auto e moto.

Tutto è cominciato con la Pasqua del Pilota. Era l'aprile del 1973. Il sogno dei 7 appassionati della scuderia Carpine era diventato realtà. 50 anni più tardi l'autodromo di Magione, diventato nel frattempo autodromo dell'Umbria, gode di ottima salute. E poi pista e-bike in via di realizzazione, campo scuola per ragazzi, campi da padel e piscina. Un'area multisportiva che costituisce per le sue peculiarità un unicum in Italia

Il 50mo dell'autodromo di Magione è stato celebrato con incontri fra i protagonisti di questa vicenda sportiva ma anche con la replica della Pasqua del Pilota, l'evento con cui tutto cominciò nel 1973. Auto storiche e moderne si sono sfidate durante tutta la giornata. Gare appassionate e tirate. Come le tante che questo autodromo ha visto nella sua storia.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Gabriele Liberati, le voci di Roberto Papini, AD Autodromo dell'Umbria, e Ruggero Campi, presidente Aci Perugia