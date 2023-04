Assisi nel programma di monitoraggio ambientale con intelligenza artificiale

Google da alcuni anni ha un potente piattaforma di monitoraggio delle aree più calde nelle città, che si chiama Tree Canopy, “La chioma dell'albero”. Questo programma, già attivo in aree degli Stati Uniti, sta per coinvolgere altre 350 città nel mondo, fra queste Assisi e altri cinque centri abitati in Italia.

Serve favorire la forestazione nelle città, talvolta anche in forma verticale, con alberi e arbusti che ripuliscono l'aria, garantiscono fresco, sono utili a scongiurare alluvioni e frane: insomma un innesto di vita nei nostri centri abitati sempre più congestionati. L'Università di Perugia è capofila di un progetto di forestazione finanziato dall'Europa che si chiama Clivut

Nel servizio di Carlo Cianetti, l'intervista a Marco Fornaciari Da Passano. ordinario di Botanica Ambientale all'Università di Perugia. Il montaggio è di Francesco Fiocchi