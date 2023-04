Contessa: traffico interrotto dalle 7, oggi parte il cantiere

Parte oggi il cantiere per il ripristino strutturale del viadotto e della galleria sulla statale 452 della Contessa nell'eugubino, una delle arterie più utilizzate verso la costa Adriatica. Il blocco del traffico è scattato intorno alle 7 e la strada resterà chiusa per almeno 8 mesi. Numerose le proteste e i timori sia da parte dei residenti delle frazioni a monte di Gubbio che temono l'isolamento, sia da parte dei titolari delle attività commerciali che nel tempo sono sorte proprio lungo questa strada ma i lavori vengono definiti dall'Anas come “improrogabili” per motivi di sicurezza.

Stamattina siamo stati in diretta per Buongiorno Regione con Massimo Solani che ha intervistato, oltre a residenti e operatori, anche Andrea Primicerio dell'Anas e Filippo Stirati sindaco di Gubbio.