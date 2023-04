Interrogatorio di garanzia per la maestra accusata di maltrattamenti

Questa mattina racconterà la sua versione dei fatti nel corso dell'interrogatorio di garanzia la maestra quarantasettenne indagata per maltrattamenti in un asilo nido di una frazione di Corciano. L'educatrice perugina, destinataria di un divieto di avvicinamento alla struttura in cui perpetrava le violenze sui bimbi, sarà chiamata a rispondere alla domande del gip, Angela Avila, che potrebbe disporre per lei misure cautelari ulteriormente restrittive, come l'interdizione temporanea dalla professione, richiesta dal pm titolare del fascicolo Mario Formisano. Nell'asilo di cui è titolare, la donna strattonava e prendeva per le orecchie i bimbi, li insultava, li sculacciava e li insultava, come documentano le telecamere nascoste piazzate per un mese dai carabinieri di Corciano. I piccoli - sette quelli presi di mira - venivano costretti a mangiare o lasciati incustoditi a piangere mentre lei era interessata soltanto al suo smartphone.

A denunciare l'educatrice era stata una collega, che era venuta a conoscenza dei gravi comportamenti.

La donna al momento potrebbe in teoria continuare a lavorare in una scuola dell'infanzia del Trasimeno, dove ha un contratto part-time.