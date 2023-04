Bartoccini, si allontana la salvezza

Si fa sempre più complicata la lotta per la salvezza della Bartoccini Fortinifissi Perugia. Il 3 a 0 rimediato sul campo della corazzata Chieri riaccende lo spettro della retrocessione in virtù anche delle concomitanti vittorie di Pinerolo a Casalmaggiore. Per uscire dal penultimo posto ora le ragazze di Bertini devono davvero compiere un'impresa l'8 aprile in casa contro l'Imoco Conegliano. Al Palafenera le perugine hanno subito saggiato fin dal primo set la superiorità delle avversarie. Sul 17 a 12 per le padrone di casa hanno avuto la reazione arrivando al 19 a 17 ma hanno poi ceduto per 25 a 19. Nella seconda frazione parte bene la Bartoccini arrivando a condurre per 7 a 11, vengono però trascinate sul 13 a 13 ed è poi la piemontese Villani a chiudere sul 25 a 20. Equilibrato l'avvio del terzo set; 5 a 5 ma arriva subito lo strappo: 9-6, 13 a 8. Guerra suona la carica, Perugia arriva sul 19 a 14; ma le piemontesi appaiono più lucide e, sempre con i punti decisivi di Villani, chiudono sul 25 a 20 per il 3 a 0 finale. Sabato prossimo alle 20.30 tutti al Palabarton per tentare l'impresa.

Servizio di Luca Ginetto, montaggio di Lorenzo Papi