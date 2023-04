Il Gubbio frena la sua corsa

Frena la corsa del Gubbio che torna da Siena con un punto e tanto rammarico. Allo stadio Artemio Franchi il quinto successo consecutivo svanisce proprio sui titoli di coda. La squadra di Braglia conferma di attraversare un ottimo momento di forma, nonostante l'avvio difficoltoso, con i toscani vicini al vantaggio già al 7' quando Paloschi fallisce il tapin sulla corta respinta di Greco. Avvisaglie di uno svantaggio che si materializza al minuto 24. Punizione cross di Disanto e stacco vincente di Riccardi che batte Greco. Ma i rossoblù non si scompongono e ad inizio ripresa rimettono le cose a posto. Ci pensa Vasquez con un fendente dal limite che non lascia scampo a Lanni. Un gran gol, il sesto in campionato, per l'attaccante argentino. Il pari carica ulteriormente il Gubbio, che in ripartenza alla mezzora opera il sorpasso. Ottimo lavoro di Arras, appoggio per Bontà, finta e conclusione chirurgica che fa sponda col palo e s'insacca alle spalle di Lanni. Ribaltone effettuato e Bulevardi che sfiora anche la terza rete con una conclusione a giro. Quando ci sia avvia al fischio finale ecco la beffa. Taglio centrale, la difesa rossoblù si lascia sorprendere dall'inserimento di Disanto che infila Greco: il Siena trova il definitivo 2-2. Un punto, che, visto il pari della Carrarese, consente al Gubbio di conservare il quarto posto.

Il servizio di Luca Ginetto, montaggio di Francesco Saito