La santa spina di Montone

La storia ritorna, puntuale, a bussare alle porte di Montone come ogni lunedì di Pasqua e come ogni penultima domenica di agosto. Il suono delle clarine, il rullo dei tamburi e il borgo che si veste di Quattrocento. In un attimo è il 1477, per l'esattezza, quando Carlo Fortebracci, figlio di Braccio, conte di Montone dopo aver prestato servizio per la serenissima Repubblica di Venezia riceve in dono la reliquia della santa spina della corona di cristo. Il simbolo della Passione e il capitano di ventura lo dona al suo popolo e ne decreta la festa ogni lunedì dell'Angelo.

il servizio di Antonella Marietti, montaggio di Simone Pelliccia