Un ponte verso il nord Europa

Per avere grandi numeri si devono macinare molti chilometri. Per rendere l'Umbria attrattiva all'estero, un pezzetto di Umbria si è messo in viaggio, destinazione nord Europa. Amsterdam e Oslo, attraverso gli istituti italiani di cultura ha aperto le porte a una delegazione composta tra gli altri da Regione e Sviluppumbria per saperne di più su una regione che quest'anno per richiamare un numero altissimo di visitatori ha da giocare molti assi nella manica

La mostra “Perugino-Il meglio maestro d'Italia” è solo la ciliegina su una torta particolarmente invitante preparata attraverso il progetto Connessioni 2 seguendo la ricetta della promozione integrata: l'arte, la storia, ma anche la cultura, il territorio e le eccellenze enogastronomiche. Due gli incontri ai quali hanno preso parte 150 tra tour operator e giornalisti del settore olandesi e norvegesi. Un viaggio che prevede anche un ritorno: a giugno a Oslo per i 50 anni di Umbria Jazz.

Nel servizio di Antonella Marietti, montato da Valeria Giulianelli, le voci di Veruska Picchiarelli, curatrice della mostra del Perugino, e Paola Cordone, direttrice dell'Istituto italiano di Amsterdam