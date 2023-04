Affitti in crescita nelle zone terremotate

Allal è uno dei circa 700 sfollati del terremoto del 9 marzo. Da quando la sua casa, nel comune di Perugia, è stata dichiarata inagibile, è iniziato per lui un pellegrinaggio da una soluzione d'emergenza all'altra. Ora vive ospite di un'amica in una casa di 30 metri. Allal sta cercando un appartamento in affitto, ma è impossibile trovarne uno a prezzi accessibili, con il suo stipendio da giardiniere. Una situazione comune a tanti sfollati. Se trovare una casa in affitto nelle zone terremotate è difficile è perché gli alloggi disponibili sono pochi. E per effetto della speculazione i prezzi stanno crescendo, anche in previsione dell'arrivo del Cas, contributo di autonoma sistemazione. I sindacati chiedono ora che si ponga un tetto ai prezzi e che il Cas venga vincolato a contratti d'affitto a canone concordato. Ma anche che la Regione solleciti i comuni a riservare agli sfollati gli alloggi per l'emergenza abitativa.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Federico Fortunelli, la testimonianza di uno sfollato e Cristina Piastrelli, Sunia - sindacato inquilini Cgil