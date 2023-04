Nuove forme di riscaldamento con fonti sostenibili, la campagna nazionale di Legambiente

La celebre mela verde di Magritte finita sopra una vecchia caldaia. E' solo uno dei dipinti ironici esposti nell'iniziativa itinerante di Legambiente per chiedere lo stop del riscaldamento a combustibili fossili entro il 2025. Vecchi pezzi da ammirare come fossero in una mostra, perché oggi il posto delle caldaie è il museo, non le nostre case. Solo con l'ecobonus in Italia nel 2020 sono state installate 171mila caldaie. Oltre 19 milioni gli apparecchi in totale, la maggior parte dei quali molto vecchi. Eppure, secondo gli ultimi dati, questi sono responsabili per il 18% delle emissioni di CO2. Ma si può agire anche a livello locale, tramite il piano d'azione per l'energia sostenibile, che può riguardare misure l'efficientamento degli edifici. Intanto per i cittadini che scelgono i nuovi sistemi, spesso l'ostacolo è la burocrazia. Legambiente con il sostegno della Regione ha aperto uno sportello.

Nel servizio di Elisa Marioni con il montaggio di Paolo Canestri, le interviste a Marco Crestani, Responsabile campagna - Legambiente, e Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria