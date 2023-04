Più forze in campo per la sicurezza

Le festività pasquali hanno dato inizio in Umbria alla stagione turistica, ma più afflusso di persone da fuori regione significa anche necessità di maggiori controlli. Per garantire la sicurezza le forze dell'ordine hanno intensificato la loro presenza su tutta la Regione fino a tutta la giornata di lunedì. Polizia e Carbinieri hanno raddoppiato il numero di pattuglie soprattutto nei luoghi del turismo religioso, da Assisi a Santa Maria degli Angeli, dove era prevista maggiore partecipazione di fedeli. Nel Ternano, la Polizia di Stato ha scelto di potenziare la sua presenza specialmente nelle mete turistiche: Marmore, Piediluco e Campacci, dove sono state schierate tre voltanti per ogni turno. In vista delle gite fuori porta di Pasquetta, la Stradale ha rafforzato i controlli sulle arterie più trafficate, in particolare sul raccordo Perugia-Bettolle, lungo la E45 e in direzione del casello autostradale di Orte. Ma osservate speciali sono anche le stazioni: il monitoraggio della Polizia ferroviaria su passeggeri e bagagli si concentra in quelle di Spoleto, Foligno, Assisi, Perugia e Terni. Per garantire pic nic e passeggiate senza rischi, nei parchi, aree verdi e luoghi di aggregazione della provincia di Perugia sono state impiegate anche le volanti e le pattuglie del reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche