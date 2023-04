Elezioni, presentate le liste

Scaduto il termine per presentare le liste in prefettura, si completa il quadro delle candidature in vista delle elezioni amministrative di maggio. Sette i comuni al voto in Umbria domenica 14 e lunedì 15 maggio, dei quali solo tre hanno più di 15mila abitanti. L'attenzione si concentra maggiormente sulle corsa a sindaco di Terni che vedrà partecipare sette candidati. Venti le liste presentate in prefettura che attendono l'ammissione. Per il centrosinistra Jose Maria Kenny, sostenuto da PD, Innovare per Terni, Civici Sinistra Verdi. Orlando Masselli sarà sostenuto dal centrodestra unito, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, con Terni civica, Nuovo partito socialista italiano, Terni protagonista e Masselli sindaco. A unire Movimento 5 stelle, Bella ciao e Terni conta c'è Claudio Fiorelli. Il patron della Ternana Stefano Bandecchi correrà invece con Alternativa popolare, Terni per loro, Noi con TTerni e Con Bandecchi per Terni. Candidati anche Silvia Tobia di Potere al popolo, Paolo Cianfoni con Alleanza degli Innovatori ed Emanuele Fiorini, Fiorini per Terni. Saranno in cinque a contendersi la poltrona di primo cittadino a Umbertide. L'uscente Luca Carizia è il candidato dei tre partiti del centrodestra e delle civiche Umbertide in movimento, Umbertide per Carizia. A sfidarlo per il Pd, Alleanza verdi sinistra sarà Sauro Anniboletti, sostenuto anche da Riformisti-Umbertide cambia, Umbertide partecipa. Il Movimento 5 stelle si presenta da solo con Giampaolo Conti, mentre l'ex assessore Pier Giacomo Tosti corre con le liste Libera il futuro e Spazio civico comune. Ma nella competizione ci sono anche Federico Rondoni di Corrente e Roberta Nanni di Patto 23. Sarà una corsa a tre, infine, a Corciano. L'attuale vicesindaco Lorenzo Pierotti è sostenuto da Pd, Alleanza verdi sinistra-sinistra civica per Corciano, Lorenzo Pierotti sindaco, Uniti per Corciano e Pierotti sindaco, che comprede Azione e Italia viva. La coalizione di centrodestra ha schierato Daniele Padovano, appoggiato da Fdi, Lega, Forza italia e Insieme per Corciano-Umbria Civica. Il Movimento 5 stelle punta, invece, su Chiara Fioroni.

Servizio di Elisa Marioni