Suicida in carcere dopo il delitto della moglie

Si è tolto la vita, impiccandosi con un lenzuolo nella cella del carcere ternano di Vocabolo Sabbione dove era detenuto. Così è morto Xhafer Uruci, il 62enne che, giovedì pomeriggio, aveva ucciso con cinque coltellate - al collo, al torace e alla schiena - la moglie Zenepe Uruci, 56 anni, al termine dell'ennesima lite. Il delitto era avvenuto nell'abitazione della coppia, in Via del Crociere, nel quartiere ternano di Borgo Rivo. L'uomo era stato subito fermato dagli agenti della mobile con l'accusa di omicidio volontario aggravato e portato in Questura, dove aveva immediatamente ammesso la sua colpa, manifestando pentimento per quel gesto. La sera stessa era stato trasferito nel carcere ternano, ed era in attesa della convalida del fermo da parte del tribunale. Già nelle prime ore dopo il delitto, era emerso un quadro di liti continue e violenze subite dalla donna da parte del marito, disoccupato e morbosamente geloso. Lei, poco prima di essere accoltellata a morte, aveva chiamato il figlio, che si trovava in provincia di Viterbo per lavoro. La figlia della coppia, accorsa nell'abitazione, non aveva potuto evitare la tragedia.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Sergio Gisti