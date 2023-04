Freddo e precipitazioni

L'irruzione di aria artica sta portando i maggiori effetti sulle regioni meridionali, sul Medio Adriatico e lungo la dorsale appenninica, e solo parzialmente sull’Umbria. Il calo termico ci ha riportato temperature invernali, ma il vento, che di giorno acuisce la sensazione di freddo, per il momento sta limitando il rischio di gelate tardive di notte e al mattino, rischio che, però, aumenterà dalla prossima notte. Oggi un nuovo impulso di aria fredda ed instabile arriverà da nord-est, con maggiore nuvolosità, seppur sempre irregolare, e precipitazioni sparse, con tendenza a miglioramento domani. Questa mattina la nuvolosità più consistente, con delle deboli piogge sparse, sta interessando l’Umbria Orientale, con nevicate sopra agli 800-1000 metri. Localmente degli addensamenti, con associate deboli precipitazioni, oggi potranno spingersi anche più ad ovest, specie tra Spoletino, Valnerina e Ternano, con maggiori schiarite da questa sera. Le temperature saranno quasi stazionarie o in lieve rialzo, con venti da moderati a forti da nord-est, in attenuazione serale, con conseguente rischio di gelate domani mattina, specie su valli e conche più interne. Domani poche nubi con residua nuvolosità sull’Appennino. Temperature massime in aumento, con venti settentrionali deboli o moderati.

di Massimiliano Santini