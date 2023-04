Persiste l'instabilità

Il tempo continua ad essere influenzato dalla presenza di un’area depressionaria centrata sull’Europa Balcanica, che è ancora in grado di produrre condizioni favorevoli all’instabilità atmosferica fin sulla nostra regione, in particolare sulle aree interne e montuose e nel sud dell’Umbria. Nel fine settimana tempo migliore con una debole instabilità ancora presente sulle aree interne e montuose. Le temperature aumenteranno raggiungendo valori gradevoli. Intanto per oggi non avremo particolari novità, infatti questa mattina abbiamo un cielo nuvoloso fino a molto nuvoloso, specie sull’Umbria orientale. Sul finire della mattinata le nubi tenderanno ad aumentare ulteriormente, con precipitazioni da isolate a sparse che, nel corso del pomeriggio, tenderanno ad interessare principalmente Umbria orientale e meridionale, in modo più occasionale anche gli altri settori. Le temperature aumenteranno, con venti deboli di direzione variabile. Domani tempo ancora instabile, specie nel pomeriggio, quando rovesci di pioggia sparsi e dei temporali potranno interessare l’Appennino, spingendosi poi anche più ad ovest. Le temperature saranno stazionarie con venti in prevalenza meridionali.