Esame farsa di Suarez, in aula le intercettazioni della rettrice

E' il 15 settembre 2020. mancano due giorni all'esame di lingua italiana del bomber uruguaiano Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia. La rettrice Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina, intercettate dalla guardia di finanza, progettano gli ultimi dettagli. “Dobbiamo anche pubblicizzare la cosa con la stampa” - dice Grego Bolli. Spina annuisce. Ignoravano che la pubblicità, tutta in negativo, sarebbe arrivata con l'inchiesta e il processo che oggi le vede imputate per falso e rivelazione di segreto d'ufficio insieme all'ex direttore generale dell'ateneo Simone Olivieri.

L'intercettazione viene ascoltata in aula dalle due imputate, difese dall'avvocato Brunelli. Durante la testimonianza di uno degli investigatori viene mostrata anche la mail che Spina inviò a Suarez con le domande della prova orale per ottenere la certificazione di livello B1. Anche se l'italiano di Suarez era stentato e l'esaminatore Lorenzo Rocca, che ha patteggiato una pena di un anno, diceva al telefono con un amico: "E' un livello base, A1".

Secondo i pm Abbritti e Mocetti, però, si procedette anche perché la Juventus, che voleva acquistare Suarez dal Barcellona, tramite l'avvocato Maria Cesarina Turco, prosciolta, prospettò alla Stranieri l'attivazione di una convenzione per far sostenere gli esami di italiano a tutti i calciatori delle giovanili bianconere. Simone Olivieri, difeso dall'avvocato Falcinelli, ne parla - intercettato - prima dell'esame. L'ex dg era l'unico assente in aula, dove si sono accomodate, per assistere all'udienza, anche alcune studentesse dell'ateneo.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Walter Pasqualini