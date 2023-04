L'arte per comunicare, per cercare dentro di sé quelle parole che non è possibile pronunciare, perché la vita a volte ti blocca, e sceglie per te percorsi dolorosi. Mostra d'arte a Massa Martana a cura di Carapace Mac art di Maria Assunta Toniacci, Luca Cisternino e gli amici del Dopo di noi. Espressioni artistiche che vanno oltre la disabilità.

Maria Assunta, affetta da Sla, parla con lo sguardo attraverso un puntatore oculare e sempre con il puntatore esce dal suo isolamento grazie ai quadri che realizza. Un messaggio importante: l'arte è la carta di identità della nostra anima. E poi le opere di Luca.

Sono esposte anche le opere degli amici del Dopo di noi, progetto per affetti da disturbi neurologici e autismo.

Alla sala espositiva “La Rupe” di Massa Martana fino al 16 aprile.

Servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Sergio Gisti. Nel servizio la voce di Davide Cisternino, papà di Luca, ragazzo affetto da autismo