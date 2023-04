Festa per la fine del Ramadan

Serata aperta a tutta la cittadinanza nel centro di via Settevalli a Perugia per la fine del Ramadan, che ufficialmente cade il 21 aprile. La manifestazione religiosa è stata anticipata di qualche giorno all'ultimo venerdì del mese con la consueta consumazione condivisa dell'Iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno. Insieme rappresentanti della città, delle religioni e della società tutta. Per la prima volta anche il prefetto Gradone.

Nel ricordo dell'Imam di Perugia, Mohamed Abdel Qader, scomparso nel 2021 uomo di pace che ha lasciato un segno profondo

Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Gabriele Liberati, le interviste a Maymuna Abdel Qader, al prefetto Armando Gradone e al Rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero