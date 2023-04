"Cure sospese" per chi non può aspettare

Nasce il progetto del Serafico di Assisi “In aiuto, cure sospese” per i bambini malati le cui famiglie non sono in grado di pagare le terapie o che non possono aspettare i tempi lunghi della sanità pubblica. Si tratta di un fondo pronto ad intervenire per dare sollievo, sul modello della solidarietà partenopea del caffè sospeso. La presentazione dell'iniziativa in Regione, alla presenza del vescovo Domenico Sorrentino e di Paola Fioroni presidente dell'Osservatorio della Regione per le persone con disabilità. Il Serafico è un centro di eccellenza per la riabilitazione e la ricerca per ragazzi con disabilità gravi o gravissime. Obiettivo raggiungere 200 mila euro di prestazioni gratuite. Tra i promotori anche la famiglia Le Voci, che in prima persona ha vissuto il dramma di una disabilità. Tutte le informazioni sul sito www.serafico.org

